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Yeni Malatya can buldu!

Sarı-kırmızılılar, ’u 65’te Hadebe’nin golüyle mağlup etti. 13 maç sonra kazanan ekip 37 puana çıktı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 06:50
Yeni Malatya can buldu!

Süper Lig'de 13 maçtır galip gelemeyen Yeni Malatya, şanssızlığını karşılaşmasında kırdı. 4'te Berkan'ın kafa vuruşu auta gitti. 10'da Umut Bulut, istediği gibi vuramadı. 14'te Davidson'un vuruşunda, Ertaç'a çarpan top kornere gitti. 27'de İsmail'in, 38'de ise Kadzior'un şutu Ertaç çeldi.

64. dakikada sol kanattan Karim Hafez'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya yükselen Hadebe'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0. 90+4'te Salih Uçan sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Tzavellas'ın şık vuruşu direkten döndü.

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