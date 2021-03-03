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"Kimse bizi azarlayamaz"

'un tecrübeli oyuncusu karşılaşma sonrasında hakem 'ya tepki gösterdi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 23:44 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 06:50
"Kimse bizi azarlayamaz"

Adem "İlk yarının sonunda ile hakem arasında bir tartışma oldu. Ondan sonra hakemin tavrı değişti. Bir Beşiktaşlı futbolculara karşı konuşmalarına bakın bir de bize karşı konuşmalarına bakın. Kimse kimseyi azarlayamaz burada. kokartlı bir hakem. Biz hakeme aynı tavrı gösterince kart görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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