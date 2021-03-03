"Kimse bizi azarlayamaz"

Adem "İlk yarının sonunda Sergen Yalçın ile hakem arasında bir tartışma oldu. Ondan sonra hakemin tavrı değişti. Bir Beşiktaşlı futbolculara karşı konuşmalarına bakın bir de bize karşı konuşmalarına bakın. Kimse kimseyi azarlayamaz burada. FIFA kokartlı bir hakem. Biz hakeme aynı tavrı gösterince kart görüyoruz" ifadelerini kullandı.