Adem "İlk yarının sonunda Sergen Yalçın ile hakem arasında bir tartışma oldu. Ondan sonra hakemin tavrı değişti. Bir Beşiktaşlı futbolculara karşı konuşmalarına bakın bir de bize karşı konuşmalarına bakın. Kimse kimseyi azarlayamaz burada. FIFA kokartlı bir hakem. Biz hakeme aynı tavrı gösterince kart görüyoruz" ifadelerini kullandı.
"Kimse bizi azarlayamaz"
Yeni Malatyaspor'un tecrübeli oyuncusu Adem Büyük karşılaşma sonrasında hakem Halis Özkahya'ya tepki gösterdi.
BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 23:44 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 06:50