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Son dakika haberleri | 'dan de Souza bombası!

ekiplerinden , alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör ile yollarını ayırmıştı. Sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek, efsanesi de Souza'nın adaylar arasında olduğunu ve kendisiyle görüşeceklerini söyledi. | Son dakika haberleri

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 13:51
Son dakika haberleri | Yeni Malatyaspor'dan Alex de Souza bombası!

ekiplerinden , alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör ile yollarını ayırmıştı. Sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek, efsanesi de Souza'nın adaylar arasında olduğunu ve kendisiyle görüşeceklerini söyledi.

NTV'ye konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Alex ile görüşeceklerini söyledi.

Teknik direktör konusunda hata yapmak istemediklerini söyleyen Başkan Gevrek, "Aceleci davranarak yanlış karar vermek istemiyoruz. Başarıya hedefleyen, Yeni Malatyaspor ile birlikte gelişim sağlamayı amaçlayan bir isim düşünüyoruz. adaylarımız arasında yer alıyor. Henüz kendisi ile görüşmedik. Fakat şartlarımızı kabul ederse takımın başına getirebiliriz." şeklinde konuştu.

2004-2012 yılları arasında Fenerbahçe forma giyen Alex, 2015'te aktif futbolculuk kariyerini noktaladı. Son olarak 'nın takımında forma giyen Alex, futbolculu bırakmasının üzerinde geçen 6 yılda teknik direktörlüğe geçiş yapmadı.

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