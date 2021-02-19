Umut Bulut rekor kıracak

503 maçta süre alarak Oğuz Çetin'in rekorunu egale eden Y.Malatya'lı 37 yaşındaki Umut Bulut, Konya maçında yer alırsa Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olacak. 503 maçta süre alarak Oğuz Çetin'in rekorunu egale eden Y.Malatya'lı 37 yaşındaki Umut Bulut, Konya maçında yer alırsa Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olacak. HOROZ'DA ÇIKIŞ ZAMANI G.Birliği'ni konuk edecek Denizlispor, ligdeki kötü gidişini durdurmak istiyor. 3 maçtır kazanamadıklarını hatırlatan Hakan Kutlu, 'Çıkış maçımız olacak. Seri başlatmak istiyoruz' dedi.