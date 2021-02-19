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rekor kıracak

503 maçta süre alarak Oğuz Çetin'in rekorunu egale eden Y.Malatya'lı 37 yaşındaki , Konya maçında yer alırsa Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olacak.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 22:08 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 06:50
Umut Bulut rekor kıracak
503 maçta süre alarak Oğuz Çetin'in rekorunu egale eden Y.Malatya'lı 37 yaşındaki , Konya maçında yer alırsa Süper Lig tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olacak.

HOROZ'DA ÇIKIŞ ZAMANI
G.Birliği'ni konuk edecek , ligdeki kötü gidişini durdurmak istiyor. 3 maçtır kazanamadıklarını hatırlatan Hakan Kutlu, "Çıkış maçımız olacak. Seri başlatmak istiyoruz" dedi.
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