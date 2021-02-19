Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Kubilay Kanatsızkuş'un en büyük hayali A Milli Takım

'un en büyük hayali

takımlarından 'un forvet oyuncusu , yeni tip corona virüsünden (Covid-19) dolayı maçlar seyircisiz oynandığı için taraftar hasreti çektiklerini belirtti. Öte yandan 23 yaşındaki oyuncu en büyük hayalinin forması giymek olduğunu söyledi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 20:22
Kubilay Kanatsızkuş'un en büyük hayali A Milli Takım

, 'ye yaptığı açıklamada, 'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

En büyük hayalinin forması giymek olduğunu söyleyen Kanatsızkuş, şu ifadeleri kullandı:

"'da başarılı olmak istiyorum. Takım olarak yukarılara oynamak istiyoruz. Profesyonel olduktan sonra 'ya gitmek gibi bir hayalim vardı, inşallah bunu gerçekleştiririm. Takımın geneliyle iyi anlaşıyorum. Takımın en çalışkanı yaşına rağmen ve fitnessten çıkmayan olabilir. Pandemiden dolayı taraftar hasreti çekiyoruz. Umarım en kısa sürede pandemi biter taraftarımızla buluşuruz, onlarla birlikte başarıdan başarıya koşarız. İstediğimiz yerde ligi bitirmeyi umut ediyorum."


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