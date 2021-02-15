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'da : Deplasmanda alınan 1 puan kötü değil

Teknik Direktörü , ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından yaptığı açıklamada deplasmanda alınan 1 puanın kötü olmadığını söyledi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 21:52
Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu: Deplasmanda alınan 1 puan kötü değil

, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı FT ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, Antalyaspor gibi bir deplasmandan alınan bir puanın kötü olmadığını belirtti. Maçta pozisyon üretemediklerini dile getiren Hamzaoğlu, "Üç puan için çalıştık ama olmadı. İlerleyen haftalarda yenilmeden kazanabildiğimiz kadar puanlar alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum 1 puan aldıkları için" dedi.


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