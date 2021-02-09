"Golü atsaydık farklı olurdu"

Yenİ Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu şanssız bir yenilgi aldıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk golü yemek her zaman zordur. Ondan sonra çıkarmak için uğraşıyorsunuz, risk alıyorsunuz. Buna rağmen oyuncularım gerekli baskıyı kurdu. Pozisyonlar da yakaladık. Ama atamadık. İşin farkı bence buydu. 1-1'i yakasak farklı bir oyun ortaya çıkabilirdi. Malesef gol üretemeyince kaybettik. Üzgünüz, oyuncularımızın çabasının karşılığını alamadık " ifadelerini kullandı.



4 HAFTADIR KAZANAMIYOR

Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Sarı- kırmızılılar Süper Lig'de oynadığı son dört maçta sahasında Galatasaray'a 1-0, Trabzonspor'a 2-0 yenilirken, Fatih Karagümrük (0-0) ve Göztepe ile (2-2) berabere kaldı. Anadolu ekibi toplamda ise bu sezon 8. kez sahadan puansız ayrıldı.