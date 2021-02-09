Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor "Golü atsaydık farklı olurdu"

"Golü atsaydık farklı olurdu"

Teknik Direktörü şanssız bir yenilgi aldıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk golü yemek her zaman zordur. Ondan sonra çıkarmak için uğraşıyorsunuz, risk alıyorsunuz. Buna rağmen oyuncularım gerekli baskıyı kurdu. Pozisyonlar da yakaladık. Ama atamadık. İşin farkı bence buydu. 1-1'i yakasak farklı bir oyun ortaya çıkabilirdi. Malesef gol üretemeyince kaybettik. Üzgünüz, oyuncularımızın çabasının karşılığını alamadık " ifadelerini kullandı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 00:08 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 06:50
"Golü atsaydık farklı olurdu"

Teknik Direktörü şanssız bir yenilgi aldıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk golü yemek her zaman zordur. Ondan sonra çıkarmak için uğraşıyorsunuz, risk alıyorsunuz. Buna rağmen oyuncularım gerekli baskıyı kurdu. Pozisyonlar da yakaladık. Ama atamadık. İşin farkı bence buydu. 1-1'i yakasak farklı bir oyun ortaya çıkabilirdi. Malesef gol üretemeyince kaybettik. Üzgünüz, oyuncularımızın çabasının karşılığını alamadık " ifadelerini kullandı.

4 HAFTADIR KAZANAMIYOR
Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Sarı- kırmızılılar 'de oynadığı son dört maçta sahasında 'a 1-0, Trabzonspor'a 2-0 yenilirken, (0-0) ve ile (2-2) berabere kaldı. toplamda ise bu sezon 8. kez sahadan puansız ayrıldı.

SON DAKİKA