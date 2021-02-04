Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu Burada aldığımız 1 puan değerli

Süper Lig'in 23. Hafta maçında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi.

Hamzaoğlu, deplasmanda kaybetmemenin önemli olduğunu ifade ederek, "Bugün burada aldığımız 1 puan değerli. Göztepe bizden oyun anlamında daha iyi oynadı. İki takım da iyi mücadele etti. İki sefer geri düşmemize rağmen oyuncularım reaksiyon gösterdi ve beraberliği yakaladık. Son dakikada Ahmed'in pozisyonu gol olsaydı galip gelebilirdik. Ancak hak etmediğimiz bir galibiyet olurdu. Önümüzdeki Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.