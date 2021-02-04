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Teknik Direktörü Burada aldığımız 1 puan değerli

Teknik Direktörü , deplasmanda ile 2-2 berabere kaldıkları maç için “Bugün burada aldığımız 1 puan değerli” dedi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 19:05
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu Burada aldığımız 1 puan değerli

'in 23. Hafta maçında deplasmanda ile 2-2 berabere kalan 'da Teknik Direktör , maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi.

Hamzaoğlu, deplasmanda kaybetmemenin önemli olduğunu ifade ederek, "Bugün burada aldığımız 1 puan değerli. Göztepe bizden oyun anlamında daha iyi oynadı. İki takım da iyi mücadele etti. İki sefer geri düşmemize rağmen oyuncularım reaksiyon gösterdi ve beraberliği yakaladık. Son dakikada 'in pozisyonu gol olsaydı galip gelebilirdik. Ancak hak etmediğimiz bir galibiyet olurdu. Önümüzdeki maçına en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

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