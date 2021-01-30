Malatya kalesi

Süper Lig'in iki flaş ekibi Yeni Malatyaspor ve Fatih Karagümrük, Malatya'da kozlarını paylaştı. Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi sarı-kırmızılılar oldu. Henüz 2'de altı pasta Adem Büyük'ün sert şutunu kaleci Aykut uzanarak güçlükle kontrol etmeyi başardı. Ardından dalga dalga gelen Gümrük akınları başladı. 6'da Borini'nin attığı gol, VAR incelemesi sonucu, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 22'de Ndao'nun müsait pozisyonda vuruşunda top auta gitti. 33'te Bertolacci'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Sobiech, kaleyi düşündü ancak kaleci Abdulsamed, mutlak gole izin vermedi. 44'te Kubilay Kanatsızkuş'un, Enzo Roco'ya yaptığı müdahale sonrası VAR kayıtlarını inceleyen Hakem Yasin Kol, tereddütsüz kırmızı kartına başvurdu ve sarı-kırmızılılar ilk devreyi 10 kişi tamamladı.

7 KURTARIŞ YAPTI

İkinci yarıda 10 kişi kalan rakibi karşısında maça daha atak başlayan İstanbul ekibi, Yeni Malatyaspor'un as kalecisi Ertaç Özbir'in sakatlığı nedeniyle kaleyi devralan 21 yaşındaki genç eldiveni Abdulsamed'i aşamadı. 50'de Sobiech, 57'de Bertolacci, 88'de de Balkovec'le gole yaklaşan Karagümrük, bir türlü çerçeveyi bulamadı. Mücadele golsüz sona ererken, Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 2 karşılaşmaya çıktı. Son 3 deplasmanda 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7. puanını alan kırmızı-siyahlılar ise yenilmezlik serisini 2 maça taşıdı.

HAMZAOĞLU İSYANI!

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kubilay'a gösterilen kırmızı karta isyan etti. Hamzaoğlu, "Her bağıran futbolcuya faul veriliyor. Bırakın, futbol oynayalım, futbol oynansın. Kubilay'ın kırmızı kartı; bu temasların hepsine kırmızı çıkarsa sahada oyuncu kalmaz. Hakemler, her bağırana faul vermezse bir daha kendini atan olmaz" dedi.

İKİ PUANI BIRAKTIK

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Malatya'da galibiyeti kaçırdıklarını vurguladı. Canel, "İkinci yarı rakip 10 kişi kalınca 45 dakika oyunun hakimiyeti bizdeydi. Burada 2 puanı bıraktık diye düşünüyorum. Saha şartları daha farklı olabilirdi. Bana göre 3 tane mutlak gol pozisyonumuz var. Kaleye şut atmada gecikince golleri bulamadık" diye konuştu.