Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Hamza Hamzaoğlu: Maçı berabere bitirebilirdik

: Maçı berabere bitirebilirdik

“Oyuna istediğimiz gibi başladık. Rakibi iyi kapattık. Birkaç fırsat vardı ama değerlendiremedik" diye konuştu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 23:34 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Hamza Hamzaoğlu: Maçı berabere bitirebilirdik

Teknik Direktörü , "Maça istediğimiz gibi başladık. İlk yarıda düşündüğümüz şeyleri gerçekleştirdik. ceza sahası içinde çok topla buluştu ama iyi kapattık. Zeminin ağır olmasıyla iki takım topa sahip olmakta zorlandı" diye konuştu. Kupada 'un attığı golün benzerini bu kez kendilerinin yediğini aktaran Hamza Hamzaoğlu, maçtan önce takımın idmana çıkmamasıyla ilgili, "Bu hafta bekleyeceğiz. Sıkıntılarımız var. İnşallah çözülür. Biz de ona göre konuşuruz" yorumunu yaptı.

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