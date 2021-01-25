Hamza Hamzaoğlu: Maçı berabere bitirebilirdik

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Maça istediğimiz gibi başladık. İlk yarıda düşündüğümüz şeyleri gerçekleştirdik. Galatasaray ceza sahası içinde çok topla buluştu ama iyi kapattık. Zeminin ağır olmasıyla iki takım topa sahip olmakta zorlandı" diye konuştu. Kupada Umut Bulut'un attığı golün benzerini bu kez kendilerinin yediğini aktaran Hamza Hamzaoğlu, maçtan önce takımın idmana çıkmamasıyla ilgili, "Bu hafta bekleyeceğiz. Sıkıntılarımız var. İnşallah çözülür. Biz de ona göre konuşuruz" yorumunu yaptı.