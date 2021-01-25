Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Maça istediğimiz gibi başladık. İlk yarıda düşündüğümüz şeyleri gerçekleştirdik. Galatasaray ceza sahası içinde çok topla buluştu ama iyi kapattık. Zeminin ağır olmasıyla iki takım topa sahip olmakta zorlandı" diye konuştu. Kupada Umut Bulut'un attığı golün benzerini bu kez kendilerinin yediğini aktaran Hamza Hamzaoğlu, maçtan önce takımın idmana çıkmamasıyla ilgili, "Bu hafta bekleyeceğiz. Sıkıntılarımız var. İnşallah çözülür. Biz de ona göre konuşuruz" yorumunu yaptı.
Hamza Hamzaoğlu: Maçı berabere bitirebilirdik
“Oyuna istediğimiz gibi başladık. Rakibi iyi kapattık. Birkaç fırsat vardı ama değerlendiremedik" diye konuştu.
BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 23:34 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50