Malatya şov yaptı!

Y.Malatyaspor, Hatay karşısında çok önemli bir galibiyete imza attı. Sahasında kolay kolay yenilmeyen bordo-beyazlılar'ı 2-1 deviren sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda sonuca gitti. 53'te Zeki, frikikten güzel bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1. 71'de Malatya'nın kazandığı penaltıda Adem'in direkten dönen topunu savunma kornere gönderdi ancak hakem ihlal nedeniyle penaltıyı tekrarlattı. Adem bu sefer kaçırmadı ve farkı ikiye çıkardı. 87'de ligin gol kralı Boupendza'nın golü sadece tabelayı değiştirirken, 90+1'de şutu da direkten döndü.