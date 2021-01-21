Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Malatya şov yaptı!

şov yaptı!

Sarı-kırmızılılar, ligin flaş ekibi önünde ve ’le güldü. Bir topu direkten dönen gol kralı Boupendza’nın sayısı ’a yetmedi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 23:55 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Malatya şov yaptı!

Y.Malatyaspor, karşısında çok önemli bir galibiyete imza attı. Sahasında kolay kolay yenilmeyen bordo-beyazlılar'ı 2-1 deviren sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda sonuca gitti. 53'te , frikikten güzel bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1. 71'de 'nın kazandığı penaltıda 'in direkten dönen topunu savunma kornere gönderdi ancak hakem ihlal nedeniyle penaltıyı tekrarlattı. Adem bu sefer kaçırmadı ve farkı ikiye çıkardı. 87'de ligin gol kralı Boupendza'nın golü sadece tabelayı değiştirirken, 90+1'de şutu da direkten döndü.

SON DAKİKA