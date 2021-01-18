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Kubilay'la coştu

İlk yarıyı Skoda’nın penaltısıyla yenik tamamlayan Malatya ekibi, 46 ve 50’de genç golcüsüyle şaha kalktı. Sarı-kırmızılılarda, Umut ve Mustafa, 4-1’lik sonucu ilan etti

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 23:06 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Kubilay'la coştu

Alt sıralardan kurtulmak isteyen ancak yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle saha içinden çok saha dışıyla ilgilenmek zorunda kalan Denizlispor, ligin flaş ekiplerinden 'u ağırladı. Son idmanı futbolcuların protestosuna sahne olan Ege ekibi, ilk yarıda üstün olan taraftı. Recep Niyaz ve Dossevi'yle tehlikeli olan Horozlar, Akın'ı geçemedi ve devre golsüz sona erdi.

GİRENLER ATEŞLEDİ
İkinci yarıda oyuna giren Mustafa ve Hafez, maçın seyrini değiştiren isimler oldu. 46'da Mustafa ortaladı eşitliği sağladı. 50'de Adem'in ortasında yine Kubilay sahne aldı: 2-1. 61'de Hafez'in ortasını Umut tamamladı: 3-1. 71'de yine Adem'in asistinde Mustafa, gol düellosunu bitirdi: 4-1. 5 maç sonra kazanırken, Atmacalar'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı.


Yeni Malatya'nın hocası , 2. yarıdaki farklı sistemle kazandıklarını belirtti. Hamzaoğlu, "G.Saray maçında sahaya sürdüğümüz kadroyla maça başladık. Dinlenmiş arkadaşlarla farklı bir oyun formatında 2. devreye başladık, sonuç aldık" diye konuştu.

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