Kubilay'la coştu

Alt sıralardan kurtulmak isteyen ancak yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle saha içinden çok saha dışıyla ilgilenmek zorunda kalan Denizlispor, ligin flaş ekiplerinden Hatayspor'u ağırladı. Son idmanı futbolcuların protestosuna sahne olan Ege ekibi, ilk yarıda üstün olan taraftı. Recep Niyaz ve Dossevi'yle tehlikeli olan Horozlar, Akın'ı geçemedi ve devre golsüz sona erdi.



GİRENLER ATEŞLEDİ

İkinci yarıda oyuna giren Mustafa ve Hafez, maçın seyrini değiştiren isimler oldu. 46'da Mustafa ortaladı Kubilay Kanatsızkuş eşitliği sağladı. 50'de Adem'in ortasında yine Kubilay sahne aldı: 2-1. 61'de Hafez'in ortasını Umut tamamladı: 3-1. 71'de yine Adem'in asistinde Mustafa, gol düellosunu bitirdi: 4-1.Yeni Malatya 5 maç sonra kazanırken, Atmacalar'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı.





Yeni Malatya'nın hocası Hamza Hamzaoğlu, 2. yarıdaki farklı sistemle kazandıklarını belirtti. Hamzaoğlu, "G.Saray maçında sahaya sürdüğümüz kadroyla maça başladık. Dinlenmiş arkadaşlarla farklı bir oyun formatında 2. devreye başladık, sonuç aldık" diye konuştu.