Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor.

YENİ MALATYASPOR - SİVASSPOR CANLI





İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Wallace, Semih, Issam, Acquah, Bülent, Ahmed, Jetmir, Fofana, Tetteh, Adem

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Claudemir, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare

YENİ MALATYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.