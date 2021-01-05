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Sivasspor maçı CANLI

'de heyecan 17. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin orta sıralarında yer alan ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 15:54
Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor.

YENİ MALATYASPOR - SİVASSPOR CANLI


İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Ertaç, , Semih, Issam, Acquah, Bülent, Ahmed, Jetmir, , , Adem

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Claudemir, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare

YENİ MALATYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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