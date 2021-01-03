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maçında rahatsızlanan Ndayishimiye'nin son durumunu açıkladı

Son dakika haberleri... 'in 16. haftasında oynanan MKE - maçının ardından rahatsızlanarak futbolseverleri korkutan Ndayishimiye'den iyi haber geldi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 12:06
Yeni Malatyaspor Ankaragücü maçında rahatsızlanan Ndayishimiye'nin son durumunu açıkladı

, 'in 16. haftasında MKE ile oynanan karşılaşmanın ardından sahada rahatsızlık geçiren futbolcu Youssouf Ndayishimiye'nin yapılan tetkiklerinde, önemli bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Ankaragücü maçının bitimiyle birlikte baş dönmesi şikayetiyle yerden kalkamayan futbolcumuz Youssouf Ndayishimiye'nin kulüp doktorumuz tarafından yapılan ilk kontrolünde Meniere (iç kulakta aşırı basınç) veya (baş dönmesi) ihtimalleri üzerinde durulmuş, sahada manevrası uygulanarak şikayeti azalmış ve tedbir amaçlı olarak götürüldüğü hastanede yapılan muayene ve tetkiklerde başkaca önemli bir bulguya rastlanmamıştır" ifadesi kullanıldı.

Ndayishimiye, karşılaşmanın sona ermesiyle beraber yedek kulübesine başının döndüğünü işaret etmiş daha sonra kendini yere bırakmıştı. İki kulübün sağlıkçılarının ilk müdahaleyi yaptığı 22 yaşındaki futbolcu, sedyeyle soyunma odasına götürülmüştü.

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