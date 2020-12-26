Yeni Malatyaspor, bu sezon Süper Lig'de yenik duruma düştüğü maçlarda yaptığı geri dönüşlerle dikkati çekiyor. Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri, 13 karşılaşmanın 5'inde yenik duruma düştü. Söz konusu 5 maçın 1'ini kazanan Malatya ekibi, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. 6 maçtır kaybetmeyen sarıkırmızılı ekibin basın sözcüsü Hakkı Çelikel, "Bu sezon takım ruhu ve uyumumuz çok iyi. Futbolcu arkadaşlarımız koordineli hareket ediyor, bu Hamza Hamzaoğlu'nun eseri. Takımımız organize oynayıp iyi mücadele ediyor. Bu sonuçlara da yansıyor" ifadelerini kullandı.
Malatya pes etmez
Sarı-kırmızılılar, geriye düştüğü 5 maçtan da puan çıkarttı. Basın sözcüsü Çelikel, ‘Hamza Hamzaoğlu’nun eseri’ dedi.
BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 22:02 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 06:50