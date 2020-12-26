Malatya pes etmez

Yeni Malatyaspor, bu sezon Süper Lig'de yenik duruma düştüğü maçlarda yaptığı geri dönüşlerle dikkati çekiyor. Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri, 13 karşılaşmanın 5'inde yenik duruma düştü. Söz konusu 5 maçın 1'ini kazanan Malatya ekibi, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. 6 maçtır kaybetmeyen sarıkırmızılı ekibin basın sözcüsü Hakkı Çelikel, "Bu sezon takım ruhu ve uyumumuz çok iyi. Futbolcu arkadaşlarımız koordineli hareket ediyor, bu Hamza Hamzaoğlu'nun eseri. Takımımız organize oynayıp iyi mücadele ediyor. Bu sonuçlara da yansıyor" ifadelerini kullandı.