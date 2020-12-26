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pes etmez

Sarı-kırmızılılar, geriye düştüğü 5 maçtan da puan çıkarttı. Basın sözcüsü Çelikel, ‘’nun eseri’ dedi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 22:02 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Malatya pes etmez

, bu sezon 'de yenik duruma düştüğü maçlarda yaptığı geri dönüşlerle dikkati çekiyor. 'nun öğrencileri, 13 karşılaşmanın 5'inde yenik duruma düştü. Söz konusu 5 maçın 1'ini kazanan ekibi, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. 6 maçtır kaybetmeyen sarıkırmızılı ekibin basın sözcüsü Hakkı Çelikel, "Bu sezon takım ruhu ve uyumumuz çok iyi. Futbolcu arkadaşlarımız koordineli hareket ediyor, bu Hamza Hamzaoğlu'nun eseri. Takımımız organize oynayıp iyi mücadele ediyor. Bu sonuçlara da yansıyor" ifadelerini kullandı.

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