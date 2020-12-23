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Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

’in 14. haftasında deplasmanda lider ile karşı karşıya geldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan , "Öncelikle buraya kazanmak için geldik ama Alanyaspor'a karşı alınan bir puan da benim için kıymetlidir” dedi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 19:39
Alanyaspor Malatyaspor maçının ardından Hamza Hamzaoğlu açıklamalarda bulundu

'in 14. haftasında Aytemiz ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Yeni Maltayaspor'da Teknik Direktör , "Öncelikle buraya kazanmak için geldik ama Alanyaspor'a karşı alınan bir puan da benim için kıymetlidir" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Maltayaspor Hamza Hamzaoğlu, Alanyaspor maçına iyi hazırlandıklarını söyledi. Hamzaoğlu, "Bugün çok güçlü ve iyi organize bir rakibe karşı, deplasmanda oynadığımız maçtan bir puanla ayrılıyoruz. Öncelikle buraya kazanmak için geldik ama Alanyaspor'a karşı alınan bir puan da benim için kıymetlidir, diye düşünüyorum" dedi.

"ALANYASPOR'U TEBRİK EDİYORUM"

Oyuncularını gösterdikleri performanstan dolayı kutladığını aktaran Hamzaoğlu, "Maçın başından sonuna kadar oyun anlayışına sadık kaldılar. Oyun disiplininden kopmadılar. Mücadele ettiler. Fedakarlık yaptılar. Alanyaspor'un organize ataklarına engel olmaya çalışırken, rakibi hataya zorlayıp yakaladığımız hızlı hücumları gol ile sonuçlandırmaya çalıştık. Bunlardan bir tanesini atabildik. Bugün bizim de oldukça pozisyonumuz vardı. Kazanabilirdik ama Alanyaspor'un da pozisyonları vardı maçı kaybedebilirdik. Sonuçta berabere biten maç Alanyaspor'u tebrik ediyorum oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.

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