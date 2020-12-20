Son dakika: Yeni Malatyaspor'da Guido Gabriel Herrera'nın sözleşmesi feshedildi!

Yeni Malatyaspor 28 yaşındaki kaleci Guido Herrera'nın kiralık sözleşmesini feshetti. Yaz transfer döneminde Club Atletico Talleres ekibinden kiralanan Arjantinli file bekçisiyle yolların ayrıldığı ifade edildi.



Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz ve Tallares Cordoba arasında yapılan müzakereler sonucunda profesyonel futbolcumuz Guido Gabriel Herrera'nın kiralık sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma doğrultusunda Tallares Kulübüne toplam kiralama ücretinin yarısı ödenecek olup, Guido Herrera ise alacaklarından feragat etmiştir.