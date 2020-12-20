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Son dakika: 'da 'nın sözleşmesi feshedildi!

ekiplerinden 'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, ’nın kiralık sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 17:52 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 18:12
Son dakika: Yeni Malatyaspor'da Guido Gabriel Herrera'nın sözleşmesi feshedildi!

28 yaşındaki kaleci Guido Herrera'nın kiralık sözleşmesini feshetti. Yaz transfer döneminde Club Atletico Talleres ekibinden kiralanan Arjantinli file bekçisiyle yolların ayrıldığı ifade edildi.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz ve Tallares Cordoba arasında yapılan müzakereler sonucunda profesyonel futbolcumuz 'nın kiralık sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma doğrultusunda Tallares Kulübüne toplam kiralama ücretinin yarısı ödenecek olup, Guido Herrera ise alacaklarından feragat etmiştir.

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