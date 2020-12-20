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geçilmez

Geçen hafta 'yi deplasmanda deviren hafta arası kupada Hekimoğlu'na 5 atan tutulmuyor. Ligin güçlü ekiplerinden 'yı konuk eden sarı-kırmızılılar maçı 'ün golleri ile kazandı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 20:23 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 06:50
Malatya geçilmez

Geçen hafta 'yi deplasmanda deviren hafta arası kupada Hekimoğlu'na 5 atan tutulmuyor. Ligin güçlü ekiplerinden 'yı konuk eden sarı-kırmızılılar maçı 'ün golleri ile kazandı. İlk yarının uzatmalarında uzaktan çekilen şut 'nın koluna çarptı ve penaltı oldu Adem attı: 1-0.

ADEM'İN 6. GOLÜ
Maçın 56. dakikasında 2-0 öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Adem, Florent Hadergjonaj'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Adem Büyük bir kez daha kaleci Ramazan'ı mağlup etti: 2-0. Tecrübeli forvet bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti. bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde etti.

BU TAKIM HER ŞEYİ HAK EDİYOR
Yeni Malatya hocası , "Son haftalarda gurur duyulacak bir takım ortaya çıktı. Çok mutluyum. Bu takım her şeyi hak ediyor" şeklinde konuştu.

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