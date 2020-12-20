Malatya geçilmez

Geçen hafta Fenerbahçe'yi deplasmanda deviren hafta arası kupada Hekimoğlu'na 5 atan Yeni Malatya tutulmuyor. Ligin güçlü ekiplerinden Kasımpaşa'yı konuk eden sarı-kırmızılılar maçı Adem Büyük'ün golleri ile kazandı. İlk yarının uzatmalarında uzaktan çekilen şut Aytaç Kara'nın koluna çarptı ve penaltı oldu Adem attı: 1-0.



ADEM'İN 6. GOLÜ

Maçın 56. dakikasında Yeni Malatyaspor 2-0 öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Adem, Florent Hadergjonaj'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Adem Büyük bir kez daha kaleci Ramazan'ı mağlup etti: 2-0. Tecrübeli forvet bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti. Malatya bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde etti.



BU TAKIM HER ŞEYİ HAK EDİYOR

Yeni Malatya hocası Hamza Hamzaoğlu, "Son haftalarda gurur duyulacak bir takım ortaya çıktı. Çok mutluyum. Bu takım her şeyi hak ediyor" şeklinde konuştu.