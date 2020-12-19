Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor.



YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Bülent, Acquah, Ndayishimiye, Olcay, Adem, Kubilay, Umut

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Tarkan, Tirpan, Hadergjonaj, Brecka, Aytaç, Hajradinovic, Varga, Yusuf, Koita

YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.