Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor.
YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Bülent, Acquah, Ndayishimiye, Olcay, Adem, Kubilay, Umut
Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Tarkan, Tirpan, Hadergjonaj, Brecka, Aytaç, Hajradinovic, Varga, Yusuf, Koita
YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.