Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa | CANLI

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'in 13. haftasında sahasında 'yı konuk ediyor. 'nda oynanan zorlu karşılaşmayı yönetiyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 15:41 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 15:58
Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde ile kozlarını paylaşıyor.

'nda oynanan zorlu karşılaşmayı yönetiyor.


YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Bülent, Acquah, Ndayishimiye, Olcay, Adem, Kubilay, Umut

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, , Tirpan, Hadergjonaj, Brecka, Aytaç, Hajradinovic, Varga, Yusuf, Koita

YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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