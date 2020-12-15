Yeni Malatya hedef büyüttü

Kadıköy'de F.Bahçe galibiyetiyle deplasmanda 6 maç sonra kazanan Yeni Malatyaspor, gözünü üst sıralara çevirdi. Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "Ligde şu an iyi durumdayız ancak daha iyi olmak istiyoruz. Üst sıraları hedefliyoruz, bunu başaracak güçteyiz. İç sahada iyi durumdayız, dış sahada da aynı konuma gelmek istiyoruz" diye camiaya umut dağıttı.