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Yeni hedef büyüttü

F.Bahçe’yi deviren ekibi, gözünü üst sıralara dikti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2020 Pazartesi 23:06 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 06:50
Yeni Malatya hedef büyüttü

'de F.Bahçe galibiyetiyle deplasmanda 6 maç sonra kazanan , gözünü üst sıralara çevirdi. Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "Ligde şu an iyi durumdayız ancak daha iyi olmak istiyoruz. Üst sıraları hedefliyoruz, bunu başaracak güçteyiz. İç sahada iyi durumdayız, dış sahada da aynı konuma gelmek istiyoruz" diye camiaya umut dağıttı.

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