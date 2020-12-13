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Yeni fena patladı

, 2 maçlık galibiyet hasretine deplasmanında son verdi; sezonun ilk deplasman zaferini alırken ilk defa 3 gol kaydetti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 22:44 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 06:50
Yeni Malatya fena patladı

Yeni Malatyaspor, muhteşem bir galibiyetle taraftarını coşturdu. Sarı-siyahlı ekip, zorlu deplasmanında 3 puanı 3 golle alırken, mücadelesiyle de alkışlandı. Teknik direktör 'nun öğrencileri ligdeki 2 maçlık galibiyet hasretine 'de son verdi. Bu sezonki 4'üncü zaferini elde eden Fenerbahçe karşısında ilkleri de yaşadı...

4 MAÇTIR YENİLMİYOR
Anadolu temsilcisi, 'de bu sezon ilk kez dış sahada galibiyet aldı; bunun Fenerbahçe karşısında olması camiayı ekstra mutlu etti. Yeni Malatyaspor'un bu sezonki bir başka ilki de attığı gol sayısında yaşandı. Sarı-siyahlılar ilk kez 3 gol atarak bir maçı kazandı. Öte yandan Yeni Malatyaspor yenilmezlik serisini de 4 maça çıkarmayı başardı. geceyi 3 puan ve alkışlarla kapattı.

NDAYISHIMIYE SİFTAHI FENERBAHÇE'YE YAPTI
Malatya'nın 3. golünü kaydeden Youssouf Ndayishimiye de bu sezonki ilk golünü Fenerbahçe'ye attı. 22 yaşındaki orta saha, 48. dakikada ceza alanına gelen ortayı nefis bir kafa vuruşla ağlara yolladı. Genç futbolcu maç sonrası "Bu galibiyet öz güvenimiz açısından çok önemliydi" ifadesini kullandı.

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