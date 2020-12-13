Yeni Malatya fena patladı

Yeni Malatyaspor, muhteşem bir galibiyetle taraftarını coşturdu. Sarı-siyahlı ekip, zorlu Fenerbahçe deplasmanında 3 puanı 3 golle alırken, mücadelesiyle de alkışlandı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri ligdeki 2 maçlık galibiyet hasretine Kadıköy'de son verdi. Bu sezonki 4'üncü zaferini elde eden Yeni Malatyaspor Fenerbahçe karşısında ilkleri de yaşadı...



4 MAÇTIR YENİLMİYOR

Anadolu temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon ilk kez dış sahada galibiyet aldı; bunun Fenerbahçe karşısında olması camiayı ekstra mutlu etti. Yeni Malatyaspor'un bu sezonki bir başka ilki de attığı gol sayısında yaşandı. Sarı-siyahlılar ilk kez 3 gol atarak bir maçı kazandı. Öte yandan Yeni Malatyaspor yenilmezlik serisini de 4 maça çıkarmayı başardı. Malatya geceyi 3 puan ve alkışlarla kapattı.



NDAYISHIMIYE SİFTAHI FENERBAHÇE'YE YAPTI

Malatya'nın 3. golünü kaydeden Youssouf Ndayishimiye de bu sezonki ilk golünü Fenerbahçe'ye attı. 22 yaşındaki orta saha, 48. dakikada ceza alanına gelen ortayı nefis bir kafa vuruşla ağlara yolladı. Genç futbolcu maç sonrası "Bu galibiyet öz güvenimiz açısından çok önemliydi" ifadesini kullandı.