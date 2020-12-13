Bir ‘Umut Bulut’ klasiği!

Yeni Malatya'nın 2. golünü kaydeden Umut Bulut, Süper Lig'de bu sezonki ilk golünü Fenerbahçe filelerine bıraktı. Tecrübeli krampon, 21. dakikada takımını rahatlatan golü kaydetti. 37 yaşındaki forvet, ayrıca ilginç istatistiğini de sürdürdü. Umut, Türkiye'de forma giydiği 5 kulübün formasıyla da F.Bahçe'ye resmi maçlarda gol atmış oldu: Kayseri, G.Saray, Trabzon, A.Gücü.



'HER HAFTA DAHA İYİYE'

Umut Bulut, karşılaşmanın ardından takımını övdü. Umut, "Haftalardır gelen, üzerine koyan bir Malatyaspor var. Geçen haftaki Başakşehir maçında da iyi mücadele ettik. Mücadelemiz, hırsımız, oyun yapımız üzerine koyarak devam ediyor" ifadesini kullandı.