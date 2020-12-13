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Bir ‘’ klasiği!

'nın 2. golünü kaydeden , 'de bu sezonki ilk golünü filelerine bıraktı. Tecrübeli krampon, 21. dakikada takımını rahatlatan golü kaydetti. 37 yaşındaki forvet, ayrıca ilginç istatistiğini de sürdürdü.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2020 Cumartesi 22:50 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 06:50
Bir ‘Umut Bulut’ klasiği!

Yeni 'nın 2. golünü kaydeden , 'de bu sezonki ilk golünü filelerine bıraktı. Tecrübeli krampon, 21. dakikada takımını rahatlatan golü kaydetti. 37 yaşındaki forvet, ayrıca ilginç istatistiğini de sürdürdü. Umut, 'de forma giydiği 5 kulübün formasıyla da F.Bahçe'ye resmi maçlarda gol atmış oldu: , G.Saray, , A.Gücü.

'HER HAFTA DAHA İYİYE'
Umut Bulut, karşılaşmanın ardından takımını övdü. Umut, "Haftalardır gelen, üzerine koyan bir Malatyaspor var. Geçen haftaki maçında da iyi mücadele ettik. Mücadelemiz, hırsımız, oyun yapımız üzerine koyarak devam ediyor" ifadesini kullandı.

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