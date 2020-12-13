Alkışlar Adem Büyük’e

Malatya'nın ilk golünün sabihi Adem Büyük, 9. dakikada penaltıdan takımını öne geçirip bu sezon ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. 33 yaşındaki forvet, sayısı dışında mücadelesi ile de tam not aldı. Sahada basmadık yer bıkrakmayan Adem, hem hücumda hem savunmada takımına yardım etti.



"EROL HOCAYI BİLİYORDUM"

Adem Büyük karşılaşma sonrası ilginç açıklamalar yaptı. Golcü oyuncu, "Erol hoca ile burada 1.5 sezon çalıştık. Çok iyi bir teknik adam. Daha da iyi olacaktır. Biliyordum hocanın nasıl oynatacağını, neler yapacağını. Anlattım arkadaşlara. Bildiğimiz için galip gelmek kolay oldu.