Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı yorumu! "Sonuç sürpriz olmadı" | Yeni Malatyaspor haberleri

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.

Müsabaka sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, iyi bir oyunla iyi bir galibiyet aldıklarını ifade ederken,''Oyuncularımı tebrik ediyorum. Mücadeleyi son ana kadar sürdürdük. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Böyle bir maç bekliyordum. Bu sonuç benim için sürpriz olmazdı. Ancak bugün kaybedebilirdik de. Bugün biz istediklerimizi sahada uyguladık ve kazandık. İyi bir takımımız var, iyi oyuncularımız var. Bu maçtan sonra reyting aldıracak çok şey söylenebilir ama ben susma hakkımı kullanıyorum. İnşallah herkes bu sonuçtan bir şeyler çıkarır." şeklinde konuştu.