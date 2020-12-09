Üç hafta yok

Yeni Malatya'da Başakşehir maçı öncesi sakatlanan Wallace sahalardan üç hafta uzak kalacak. Başakşehir maçında ayak bileğine darbe alan Tetteh ise tedbir amaçlı dinlendirildi. Sakat olan Lukoki'nin ise tedavisi sürüyor. Sarı-kırmızılılar, cumartesi F.Bahçe'ye konuk olacak.