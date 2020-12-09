Yeni Malatya'da Başakşehir maçı öncesi sakatlanan Wallace sahalardan üç hafta uzak kalacak. Başakşehir maçında ayak bileğine darbe alan Tetteh ise tedbir amaçlı dinlendirildi. Sakat olan Lukoki'nin ise tedavisi sürüyor. Sarı-kırmızılılar, cumartesi F.Bahçe'ye konuk olacak.
Üç hafta yok
Yeni Malatya'da Başakşehir maçı öncesi sakatlanan Wallace sahalardan üç hafta uzak kalacak.
BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 22:40 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:50