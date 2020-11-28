Sahasında en başarılı takımlardan biri olan ancak deplasmanda henüz galibiyetle tanışamayan Yeni Malatyaspor, Gaziantep'te bu özlemine bugün son vermek istiyor. Sarı-kırmızılılarda Gaziantep FK maçı öncesinde koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıkarken, futbolcuların oldukça moralli olduğu gözlendi.
Malatyaspor iddialı
Sahasında en başarılı takımlardan biri olan ancak deplasmanda henüz galibiyetle tanışamayan Yeni Malatyaspor, Gaziantep'te bu özlemine bugün son vermek istiyor.
BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 23:17 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50