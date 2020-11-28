Malatyaspor iddialı

Sahasında en başarılı takımlardan biri olan ancak deplasmanda henüz galibiyetle tanışamayan Yeni Malatyaspor, Gaziantep'te bu özlemine bugün son vermek istiyor. Sarı-kırmızılılarda Gaziantep FK maçı öncesinde koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıkarken, futbolcuların oldukça moralli olduğu gözlendi.