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Malatyaspor iddialı

Sahasında en başarılı takımlardan biri olan ancak deplasmanda henüz galibiyetle tanışamayan , 'te bu özlemine bugün son vermek istiyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 23:17 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Malatyaspor iddialı

Sahasında en başarılı takımlardan biri olan ancak deplasmanda henüz galibiyetle tanışamayan , 'te bu özlemine bugün son vermek istiyor. Sarı-kırmızılılarda Gaziantep FK maçı öncesinde koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıkarken, futbolcuların oldukça moralli olduğu gözlendi.

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