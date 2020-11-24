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'da şoku! 2 vaka birden

ekiplerinden BtcTurk 'da yapılan son testlerinde 2 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı ve böylelikle takımdaki toplam vaka sayısının 3'e yükseldiği duyuruldu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 12:42
Yeni Malatyaspor'da corona virüsü şoku! 2 vaka birden

takımlarından 'da 2 futbolcunun yeni tip (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Covid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Testler neticesinde 2 futbolcuda pozitif vakaya rastlanıldığının kaydedildiği açıklamada, "Daha önce testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzla toplam pozitif sayımız üç olmuştur. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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