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Daha iyi bir Malatya yolda

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Kadromuz iyi. Ligde ilk 10’u hedefliyoruz. Kupada sonuna kadar gitmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 23:07 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Daha iyi bir Malatya yolda
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, A Spor'a konuştu. Hamzaoğlu, "Takım olmak zaman istiyor. Doğal olarak uyum sorunu yaşadık. Bu süreci aşmak için çok çaba gösteriyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem çok daha iyi bir Malatyaspor izleteceğiz. Kadromuz iyi. 'nda sonuna kadar gitmek ve ligde de ilk 10'da olmak istiyoruz. Kovonavirüs süreci her kulüp gibi bizi de olumsuz etkiliyor. hükmen mağlubiyet kararı alabilir. Bu hiç iyi değil. Kulüplerin dikkatli olması için ciddi bir karar. Bu anlamda önemli bir karar. Ama elde olmayan sebeplerden de virüs kapılabilir. Bu durumda bu sonuca maruz kalan kulüpler için üzücü olacak" dedi.
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