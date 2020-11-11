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'un kampı iptal edildi

ekiplerinden 'un tarihlerinde 'da yapmayı planladığı kampın iptal edildiği bildirildi. Sarı-siyahlı kulüp, corona virüsü tedbirleri kapsamında böyle bir karar alındığını açıkladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2020 Çarşamba 20:07
Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı iptal edildi

ekiplerinden 'un tarihlerinde 'da yapmayı planladığı kampın iptal edildiği bildirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz pandemi sürecini dikkate alarak daha sağlıklı ve kontrollü bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla yönetim kurulumuz, teknik heyet ve sağlık kurulumuzun istişareleri sonucunda daha önceden belirlemiş olduğumuz, 13-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapmayı planladığımız kamp programımız iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, takımın 13 Kasım Cuma günü 'da toplanarak idmanlara başlayacağı kaydedildi.


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