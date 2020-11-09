Malatya'dan çıkış yok

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Yeni Malatyaspor, rakibine şans tanımadı. İlk 17 dakikada bulduğu gollerle maçı 2-0 kazanan sarı-kırmızılılar, sahasında üst üste oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Evinde önceki haftalarda oynadığı maçlarda Antalya ve Gençlerbirliği'ni deviren Doğu ekibi, puanını 11'e çıkardı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi 8. dakikada golü buldu. Lokoki'nin sağdan ortasını iyi takip eden Kubilay kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

ABDULSAMED DEVLEŞTİ

17'de fark ikiye çıktı. Recep Niyaz'dan topu kapan Tetteh, pasını çıkardı. Kaleciyla karşı karşıya kalan Acquah, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0. 20'de Recep Niyaz'ın şutunda top az farkla auta çıktı. 45 artı 2'de Aissati ortaladı. Mesanovic'in kafa vuruşunda kaleci Abdulsamed topu tornere çeldi. 52'de Aissati bu kez şutladı. Abdulsamed yyine geçit verdi. 68'de Hades'in şutunda top çerçeveyi tutmadı. 78'de Yeni Malatyaspor, 3. gole çok yaklaştı. Ndayishimiye'nin uzaktan sert şutunda top direği sıyırdı.

"İYİ MÜCADELE ETTİK VE HAK ETTİK"

Malatya Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 90 dakika sonunda mutluydu. Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirten Hamzaoğlu, "Uzunca bir süre maç yapamayacağız. Ondan dolayı bu puanlar bizim için çok önemliydi. İyi mücadele ettik, oyuncularımı tebrik ederim. Kazanmak için ortaya koyulan mücadele çok daha değerliydi" diye konuştu.



HAMZAOĞLU'NDAN TEPKİ

Yeni Malatya'nın hocası Hamza Hamzaoğlu'nun 37. dakikada Cueva'yı oyundan alması yıldız futbolcunun eşini çıldırttı. Cueva'nın eşi Pamelita, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Hamza Hamzaoğlu, Güney Amerikalılar ile bir problemin mi var?" yazarak tepki gösterdi.



"BASİT HATALARIN CEZASINI ÇEKTİK"

Robert Prosinecki, maçın ardından üzgündü. İstedikleri gibi başladıklarını belirten Denizli'nin hocası, "Kendi futbolumuzu gösterdik, pozisyonlara girdik ama atamadık. Pozisyonları değerlendiremeyince çok net bireysel hatalar yaptık. 2-0 olunca, karşılaşma tam tersine döndü" dedi.