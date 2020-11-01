Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Hamza Hamzaoğlu'dan Beşiktaş maçı itirafı!

'dan maçı itirafı!

'in 7. haftasında deplasmanda 'a 1-0'lık skorla mağlup olan 'da maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hamzaoğlu, "Hücuma çıkmakta, takımı öne çıkarmakta zorlandık. İyi oynadığımızı söyleyemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 21:50
Hamza Hamzaoğlu'dan Beşiktaş maçı itirafı!

'in 7. haftasında 'a 1-0 mağlup olan 'da , iyi oynamadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, "Buraya gelirken oyun stratejimiz vardı. İkinci bölgede rakibi karşılayıp hızlı hücumlarla gol bulabilirsek farklı bir oyuna döneriz diye düşündük. Bunda başarılı olamadık. İlk yarıda Beşiktaş'ın baskısı vardı. Biraz daha geriye çekildik. Hücuma çıkmakta, takımı öne çıkarmakta zorlandık. İyi oynadığımızı söyleyemeyeceğim." diye konuştu.

Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik eden Hamzaoğlu, "Beşiktaş bizden önce golü buldu ve oyun mücadeleye döndü. Kazanma arzumuz iyiydi ama oyun olarak iyi değildik. Bunu söylemekte sakınca görmüyorum. Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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