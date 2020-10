Yeni Malatyaspor’da keyifler yerinde

Sahasında Gençlerbirliği 'ni yenerek ikinci galibiyetini alan Yeni Malatyaspor , 8 puanla 7. sıraya yükseldi. Bu sezon sahasında henüz yenilgi yüzü görmeyen sarı-siyahlılarda keyifler yerinde. Süper Lig 'in 6. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayan Yeni Malatyaspor Semih ve Kubilay'ın golleri ile karşılaşmayı 2-1 kazanarak ligde 7. sıraya yükseldi. Alınan 3 puanla birlikte evinde yenilmezlik serisini sürdüren sarı-siyahlılar, bugünü izinli olarak geçirdi. Bu hafta sonu Beşiktaş 'ın konuğu olacak olan Yeni Malatyaspor'da hazırlıkların ise yarın başlaması bekleniyor.Gençlerbirliği galibiyeti ile morallerin yerine geldiği Yeni Malatyaspor'da başarılı oyuncu Karim Hafez, aldıkları galibiyetten dolayı tüm takım arkadaşlarına teşekkür ederek, "Hepimiz kompakt oynadık, birlikte oynadık. Asist yaptığım için mutluyum. Takımın galibiyetinde benimde payım olduğu için çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum. Beşiktaş maçına gelecek olursak, bütün takımlara aynı şekilde hazırlanıyoruz" dedi.Haftaya oynayacakları Beşiktaş maçına da aynı şekilde hazırlanacaklarını ifade eden Hafez, "Tabi büyük takımla oynamak futbolcular için güzel bir olay. Bu maç için her şeyimizi ortaya koyacağız. Elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.Gençlerbirliği maçında takımına galibiyeti getiren golde asisti yapan Zeki Yavru ise 1-0 geriden dönmenin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bunun için iyi bir çaba sarf ettik. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. İki haftadır gol atıp bir de asist yapmak kendi bireysel performansım adına da sevindirici bir olay. Bana inananlara mahcup olmamak için elimden geleni yapmaya çalıştım. Zaten Zeki Yavru bu. Her gittiği takımda her giydiği formada elinden geleninin fazlasını vermeye çalışan, terinin son damlasına kadar mücadele etmeye çalışan bir Zeki Yavru var. Bugün de onu göstermeye çalıştım. Kendi adıma da sevinçliyim" dedi.Aldıkları galibiyetin önemli olduğunu dile getiren Zeki Yavru, "Puanımızı 8 yaptık. Sıralama olarak daha erken ama yukarılara tırmanmak için biz bu maçta galip gelmek istiyorduk. Bunu başardık. Takım olarak mutluyuz." şeklinde konuştu.