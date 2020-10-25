Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Hamza Hamzaoğlu: Bugün iyi bir galibiyet aldık

: Bugün iyi bir galibiyet aldık

Yeni Hamazoğlu, karşısında alınan galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Hamzoğlu açıklamasında "Bugün iyi bir galibiyet aldık" şeklinde konuştu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 16:34
Hamza Hamzaoğlu: Bugün iyi bir galibiyet aldık

, 'in 6. haftasında sahasında karşılaştığı 'ni 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Hamzaoğlu, zorlu maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. İyi bir galibiyet aldıklarını söyleyen Hamzaoğlu, "Bizim için iyi bir üç puandı. Aşağılardan yukarı çıkmamız gerekiyordu. Birkaç hafta sonrayı BAY geçeceğiz. O yüzden puansız geçeceğimiz haftalar öncesi aşağılarda olmamak önemli. Moral açısından da iyi bir galibiyet aldık. Zor bir maç oynadık. Rakibimiz bize karşı önlemler aldı. Maçta biz iyi gibi görünüyorduk ama golü rakip attı. Sonrasında da biz golü attık. Oyunu oturtuncaya kadar epey zaman geçti. Yine de oyunun tamamında iyi bir oynadık. Eksiklerimiz var, aramıza geç katılan arkadaşlarımız var. O yüzden yavaş yavaş bir oyun planı ve oyuncu kadrosu oturtmak için çalışıyoruz. Bunları yaparken de maç kazanmaya çalışıyoruz. İyi yolda olduğumuz ve ilerleyen haftalarda daha iyi futbol oynayacağımız düşünüyorum. Çünkü elimizde iyi bir kadro var. Oyuncularımı aldıkları galibiyetten ötürü, rakibi de mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçına iyi hazırlanıp oraya gideceğiz" ifadelerini kullandı.

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