Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği’ne hazır

Ligde son iki maçından 4 puan çıkaran Y.Malatya, sahasında G.Birliği'ni yenerek serisini sürdürmek istiyor. Hazırlıklarını çift idmanla sürdüren sarı-kırmızılılarda morallerin yerinde olduğu gözlemlenirken, sakatlıkları bulunan Lukoki ve Youssouf'un, kulüp doktoru nezaretinde tedavilerinin sürdüğü, 2 futbolcunun hafta sonu oynanacak olan maçta forma giyebilmeleri için de yoğun çaba harcandığı öğrenilirken, Adem Büyük ve Chebake'nin ise oynayamayacağı açıklandı.