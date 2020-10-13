PFDK 'seyirci' krizine ceza yağdırdı! Malatyaspor...

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelmişti. Akdeniz ekibi bu karşılaşmanın ardından maça akredite olmayan kişilerin alındığını açıklamış Yeni Malatyaspor da tribünde olanların maça akredite edildiğini açıklamıştı. PFDK bu görüntü ile ilgili kararını açıkladı.

İŞTE PFDK'NIN ALDIĞI KARARLAR

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 13.10.2020 tarih ve 10 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 03.10.2020 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi TURGAY YILDIRIM'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi MEHMET TEMUR'un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi ADEM SEVİNÇHAN'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi YUSUF BORAN'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi MURAT ALPAY'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi VAHAP ALAGÖZ'ün, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi YAKUP KOP'un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi MEHMET GÜNGÖR'ün, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi MURAT KANAT'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ MALATYASPOR Kulübü görevlisi HAKAN GÜLER'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu CRISTIAN ALBERTO CUEVA BRAVO hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Karar verilmiştir.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu