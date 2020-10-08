Gelecek parlak

Transferde 16 futbolcuyla yepyeni bir takım kuran Yeni Malatyaspor, lige kötü başlamasına rağmen son olarak Antalyaspor galibiyeti ve oynadığı futbolla camiasına umut dağıttı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu iyi bir takım olacaklarını belirterek, "İyi bir takım olacağız. Kadroda eksiklerimiz vardı onları da tamamladık. İnşallah güzel günler ileride. Antalyaspor maçında oynadığımız oyun gelecek için umut verdi. İnşallah bundan sonraki maçlarda oyunumuzu daha da geliştirerek daha oturmuş bir takım görüntüsüyle yolumuza devam ederiz" dedi.

HÜCUM FUTBOLUNU SEVİYORUM

Yapılan transferlerden memnun olduğunu vurgulayan Hamza Hamzaoğlu, "Şu anda ihtiyacımız olan şey biraz zaman ve beraber oynamak. Hücum futbolunu seviyorum. Çünkü futbol golle, pozisyonla güzel. Sonuçta bu bir spor ve şov oyunu. Bunun meyvesi de gol. O zaman gole dönük birçok şey olması lazım. Berabere biten maçları sevmem. Er meydanına iki pehlivan çıkıyorsa biri diğerini yenmeli diye düşünüyorum. Biz yenebiliyorsak biz yenelim eğer rakibimiz bizden daha iyi oynamış, hak etmiş ve kazanmışsa onun elini sıkmayı da bilelim" diye konuştu.

LiGi iLK 10'DA TAMAMLARIZ

Hamza Hamzaoğlu, sezon içindeki sürecin takımı hedefe götüreceğini vurguladı. Tecrübeli hoca, "Ligi ilk 10'da bitiririz diye düşünüyorum ama inşallah bu yukarılara yakın olur. Sağlam bir takım olduk. Taraftarımız hem takıma hem bizlere güvensinler. Zaman zaman mağlubiyetler olacak önemli olan o kötü günlerde birbirimize destek olabilmek" değerlendirmesini yaptı.