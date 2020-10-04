Malatya'dan siftah!

SÜPER Lig'de geçen sezon zor günler geçiren Yeni Malatyaspor, bu sezonun ilk galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, evinde Antalyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. 10. Dakikada Karim Hafez'in uzun mesafeli pasında topu kontrol eden Tetteh, ceza sahasına girdi. Kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan 23 yaşındaki Ganalı yıldız, şık bir gol attı: 1-0. 39'da Tetteh'in ceza sahasına girerek çektiği şut yan direkten oyun alanına döndü.

BOFFIN KALEDE DEVLEŞTİ

51'de Cueva'nın kornerinde Semih Kaya'nın şutunu Boffin uzaklaştırdı. 52'de Cueva'nın pasında Tetteh'in bekletmeden yaptığı vuruşu yine Boffin kurtardı. 56'da Sidney'in, 57'de Tetteh'in şutları kaleyi tutmadı. 61'de Acquah kafayı vurdu dışarı gitti. 76'da Zeki Yavru'nun orta sahadan pasında topla buluşan Tetteh'in vuruşunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi. Maçta başka gol olmayınca Yeni Malatya 1-0 kazandı ve ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı.