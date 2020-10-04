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'dan siftah!

Sarı-kırmızılılar evinde ekibini Tetteh’in 10. dakikada attığı golle yendi. 23 yaşındaki Ganalı santrforun bir topu da direkten döndü. Konuk ekip etkisizdi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 22:37 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 06:50
Malatya'dan siftah!

SÜPER Lig'de geçen sezon zor günler geçiren , bu sezonun aldı. Sarı-kırmızılılar, evinde 'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. 10. Dakikada Karim Hafez'in uzun mesafeli pasında topu kontrol eden Tetteh, ceza sahasına girdi. Kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan 23 yaşındaki Ganalı yıldız, şık bir gol attı: 1-0. 39'da Tetteh'in ceza sahasına girerek çektiği şut yan direkten oyun alanına döndü.

BOFFIN KALEDE DEVLEŞTİ

51'de Cueva'nın kornerinde 'nın şutunu Boffin uzaklaştırdı. 52'de Cueva'nın pasında Tetteh'in bekletmeden yaptığı vuruşu yine Boffin kurtardı. 56'da Sidney'in, 57'de Tetteh'in şutları kaleyi tutmadı. 61'de Acquah kafayı vurdu dışarı gitti. 76'da 'nun orta sahadan pasında topla buluşan Tetteh'in vuruşunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi. Maçta başka gol olmayınca Yeni 1-0 kazandı ve ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı.

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