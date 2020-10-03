Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Hamza Hamzaoğlu: Oyuncularımı tebrik ediyorum

: Oyuncularımı tebrik ediyorum

'in 4. haftasında 'u Tetteh'in attığı golle 1-0 mağlup eden 'da teknik direktör maç sonu yaptığı konuşmasında oyuncularını tebrik etti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 17:07
Hamza Hamzaoğlu: Oyuncularımı tebrik ediyorum

'de sezonun ilk galibiyetini karşısında alan 'da Teknik Direktör , karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Antalyaspor maçının kendileri açısından oldukça önemli bir karşılaşma olduğunu dile getiren Hamzaoğlu, "3 haftadır kazanamıyorduk. Milli maç arası öncesinde Antalyaspor maçını kazanmak istiyorduk. Antalyaspor geçtiğimiz sezondan bu yana istikrarını koruyan, kadrosunu koruyan bir takım açıkçası işimiz zordu" dedi.

Oyuncularının karşılaşmadaki konsantrasyonlarını beğendiğini de dile getiren başarılı teknik adam, "Yeni gelen oyuncularımızın da sahadaki performansları oldukça iyiydi. Bu da maça yansıdı ve kazandık, oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Takıma en son katılan ile Wallace'nin de tecrübeli isimler olduğunu kaydeden Hamzaoğlu, "Onların duruşu takıma da yansıdı, diğer oyuncuların da duruşunu etkiledi. İyi bir görüntü verdik sahada, iyi bir mücadele verdik. Tetteh'de iyi bir performans sergiledi. İnşallah bu durumu daha iyiye giderek devam ettirecektir" dedi.

Karşılaşmada kadrodaki kaleci değişimine de değinen Hamzaoğlu, "Herrera 3 haftadır çok talihiz goller yeyince bir dinlendirelim dedik kendisini, Abdulsamed'e görevi verdik o da bu şansı iyi değerlendirdi, her an hazır olduğunu gösterdi. İnşallah bundan sonra bu performansını devam ettirir" diye konuştu.

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