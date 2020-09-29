Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Son dakika: Semih Kaya yeniden Süper Lig'de! Yeni Malatyaspor...

Son dakika: yeniden 'de! ...

Son dakika... Daha önce 'de forması giyen , yeniden Süper Lig'e döndü. Son olarak 'da oynayan tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 18:28 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020 Salı 18:55
Son dakika: Semih Kaya yeniden Süper Lig'de! Yeni Malatyaspor...

BtcTürk , ile sözleşmesi sona eren 'yı renklerine bağladı. 29 yaşındaki stoper, ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Yeni Malatyaspor, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla transferi duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, milli takımımızda da görev yapmış, son olarak Sparta Prag forması giyen defans oyuncusu Semih Kaya'yı renklerine bağlamıştır. Semih Kaya'ya hoş geldin diyor, asil formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

alt yapısında yetişen Semih Kaya 2017 yılında 2 milyon Euro bonservis bedeli ile Çekya'nın Sparta Prag takımına olmuş ve 2018-2019 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giymişti.

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