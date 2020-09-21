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'a Tetteh'ten iyi haber! maçında...

'de geçtiğimiz haftayı beraberliğiyle kapatan 'da gözler ligin 30.haftasında oynanacak maçına çevrilirken, takımda sakatlığı düzelen golcü Tetteh sevinci yaşanıyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 11:03
Yeni Malatyaspor'a Tetteh'ten iyi haber! Trabzonspor maçında...

Ligdeki ilk puanını alarak moral bulan sarı - siyahlılarda maçı hazırlıkları başlarken, antrenman eksiği bulunan oyunculara yönelik yapılan çalışmada Tetteh de yer aldı.

Tamamen iyileştiği belirtilen Tetteh'in Trabzonspor maçında şans verilmesi halinde oynayabilecek durumda olduğu bildirildi. Bu arada sarı - siyahlı yönetimin çalışmalarını sürdürdüğü, bu hafta 1 ya da 2 isme imza attıracağı öğrenildi. Defansa, orta sahaya ve forvete takviye yapacak olan ekibinin ilk hedefinin savunma transferi olduğu belirtildi.

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