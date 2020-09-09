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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Malatya'ya

Adem Büyük Malatya'ya

Y.Malatyaspor, eski forveti 'ün yolunu gözlüyor.

Y.Malatyaspor, eski forveti 'ün yolunu gözlüyor. Her konuda anlaşılan 33 yaşındaki forvet için Başkan Adil Gevrek, "Adem Büyük bize gelmek için istekli. Diğer kulüplerin yaptığı gibi, 'Bonservisini al gel' dedik. Bonservisini almaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
  1. 9.9.2020
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