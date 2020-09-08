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08 Eylül 2020, Salı
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Adem&Da Costa atağı

Adem&Da Costa atağı

Transferin hareketli kulübü Y.Malatyaspor, 'dan Manuel da Costa ve G.Saray'dan ayrılması gündemdeki 'e kanca attı.

Transferin hareketli kulübü Y.Malatyaspor, 'dan Manuel da Costa ve G.Saray'dan ayrılması gündemdeki 'e kanca attı. Sarı-kırmızılılar, Fırtına'dan ayrılması beklenen 34 yaşındaki Portekiz asıllı Faslı stoperle el sıkıştı. Aslan'la yollarını ayıracağı öğrenilen 33 yaşındaki Adem Büyük'ün de eski takımı Y.Malatya'ya gelmek için her konuda anlaştığı öğrenildi. Geçen sezon 12 gol atan tecrübeli forveti etmek için yoğun çaba harcayan Başkan Adil Gevrek'in kaptanlık için de Adem Büyük'ü düşündüğü bildirildi. G.Saraylı taraftarlar ise sosyal medyada Adem Büyük'ün takımda kalması gerektiğini ifade edip, bu haberlere tepki gösterdi.
  1. 8.9.2020
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