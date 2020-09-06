Tetteh Malatya'da! - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
06 Eylül 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Tetteh Malatya'da!

Tetteh Malatya'da!

Tetteh Malatya'da!

İki sezon önce ’ın 10 milyon Euro teklif ettiği imzayı attı. 650 bin Euro kiralama bedeli ödendi. 4 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu var.

Yeni sezonda kabus görmek istemeyen ve bu yönde transferlere imza atan bombayı patlattı. İki sezon önce 'ın bonservisine 10 milyon euro teklif ettiği ve 'ret' cevabı aldığı kiralandı. Sarı-siyahlılar 23 yaşındaki futbolcuyu 650 bin euro ödeyerek 'tan sezon sonuna kadar kiraladı. Anadolu temsilcisinin 4 milyon euro ödediği takdirde futbolcuyu bonservisiyle birlikte alabileceği de öğrenildi.

38 MAÇTA 8 GOL, 5 ASİST
23 yaşındaki Ganalı futbolcu geçen sezon kulübünde 38 maçta forma giydi. 1.93 boyundaki pivot santrfor, 8 kez fileleri sarsarken 5 de asist yaptı. İmza töreni öncesi stadı gezen Tetteh, "Atacağım gollerle kulübüme katkı sağlamak istiyorum. Bana güvenen başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Tetteh, Yeni Malatyaspor'un bu sezon çıkacağı maçların yüzde 60'ında forma giydiği takdirde satın alma opsiyonu devreye girecek ve edilecek.

BEN HARFA SÜRPRİZİ
'ye her sezon birçok Türk kulübü ile adı geçen Hatem Ben Arfa önerildi. Son olarak Valladolid forması giyen 33 yaşındaki orta saha için henüz net bir karar vermeyen yönetim, bütçenin durumuna göre hareket edecek. Öte yandan ekibi daha önce el sıkıştığı 22 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribat ile 5 yıllık sözleşme yaptığını da duyurdu.

  1. 6.9.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tetteh Malatya'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA