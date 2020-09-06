Tetteh Malatya'da!
İki sezon önce Galatasaray’ın 10 milyon Euro teklif ettiği Benjamin Tetteh imzayı attı. 650 bin Euro kiralama bedeli ödendi. 4 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu var.
Yeni sezonda kabus görmek istemeyen ve bu yönde transferlere imza atan Yeni Malatyaspor bombayı patlattı. İki sezon önce Galatasaray'ın bonservisine 10 milyon euro teklif ettiği ve 'ret' cevabı aldığı Benjamin Tetteh kiralandı. Sarı-siyahlılar 23 yaşındaki futbolcuyu 650 bin euro ödeyerek Sparta Prag'tan sezon sonuna kadar kiraladı. Anadolu temsilcisinin 4 milyon euro ödediği takdirde futbolcuyu bonservisiyle birlikte alabileceği de öğrenildi.
38 MAÇTA 8 GOL, 5 ASİST
23 yaşındaki Ganalı futbolcu geçen sezon kulübünde 38 maçta forma giydi. 1.93 boyundaki pivot santrfor, 8 kez fileleri sarsarken 5 de asist yaptı. İmza töreni öncesi stadı gezen Tetteh, "Atacağım gollerle kulübüme katkı sağlamak istiyorum. Bana güvenen başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Tetteh, Yeni Malatyaspor'un bu sezon çıkacağı maçların yüzde 60'ında forma giydiği takdirde satın alma opsiyonu devreye girecek ve transfer edilecek.
BEN HARFA SÜRPRİZİ
Göztepe'ye her sezon birçok Türk kulübü ile adı geçen Hatem Ben Arfa önerildi. Son olarak Valladolid forması giyen 33 yaşındaki orta saha için henüz net bir karar vermeyen yönetim, bütçenin durumuna göre hareket edecek. Öte yandan İzmir ekibi daha önce el sıkıştığı 22 yaşındaki kaleci İrfan Can Eğribat ile 5 yıllık sözleşme yaptığını da duyurdu.
- 6.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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