Galatasaray istemişti Yeni Malatyaspor alıyor! Tetteh bombası
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, bir süre Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Ganalı forvet Benjamin Tetteh'i bu akşam Türkiye'ye getiriyor.
Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Yeni Malatyaspor, bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Christian Cueva, Murat Akça, Jody Lukoki, Jetmir Topalli, Fernando Zuqui ve Karim Hafez gibi isimlere imza attırarak yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Malatyaspor, Sparta Prag'ın forveti Benjamin Tetteh'le de anlaşmaya vardı.
BeIN Sports'un haberine göre; Malatya ekibi Ganalı forvet Tetteh'i bu akşam Türkiye'ye getirecek.
GALATASARAY DA İSTİYORDU
Sparta Prag'da top koşturan 23 yaşındaki futbolcunun ismi uzun bir süre boyunca Süper Lig devi Galatasaray ile anılmıştı.
Geçtiğimiz sezon Sparta Prag ile 38 karşılaşmaya çıkan Tetteh, 8 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.
- 03.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray istemişti Yeni Malatyaspor alıyor! Tetteh bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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