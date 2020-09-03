Galatasaray istemişti Yeni Malatyaspor alıyor! Tetteh bombası - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
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istemişti alıyor! Tetteh bombası

Galatasaray istemişti Yeni Malatyaspor alıyor! Tetteh bombası

ekiplerinden BtcTurk , bir süre 'ın da gündeminde olan Ganalı forvet 'i bu akşam 'ye getiriyor.

döneminin hızlı ekiplerinden , bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Christian Cueva, Murat Akça, Jody Lukoki, Jetmir Topalli, Fernando Zuqui ve Karim Hafez gibi isimlere imza attırarak yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Malatyaspor, 'ın forveti 'le de anlaşmaya vardı.

BeIN Sports'un haberine göre; ekibi Ganalı forvet Tetteh'i bu akşam 'ye getirecek.

GALATASARAY DA İSTİYORDU

Sparta Prag'da top koşturan 23 yaşındaki futbolcunun ismi uzun bir süre boyunca devi ile anılmıştı.

Geçtiğimiz sezon Sparta Prag ile 38 karşılaşmaya çıkan Tetteh, 8 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 03.09.2020
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