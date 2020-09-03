Galatasaray istemişti Yeni Malatyaspor alıyor! Tetteh bombası

Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Yeni Malatyaspor, bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Christian Cueva, Murat Akça, Jody Lukoki, Jetmir Topalli, Fernando Zuqui ve Karim Hafez gibi isimlere imza attırarak yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Malatyaspor, Sparta Prag'ın forveti Benjamin Tetteh'le de anlaşmaya vardı.

BeIN Sports'un haberine göre; Malatya ekibi Ganalı forvet Tetteh'i bu akşam Türkiye'ye getirecek.

GALATASARAY DA İSTİYORDU

Sparta Prag'da top koşturan 23 yaşındaki futbolcunun ismi uzun bir süre boyunca Süper Lig devi Galatasaray ile anılmıştı.

Geçtiğimiz sezon Sparta Prag ile 38 karşılaşmaya çıkan Tetteh, 8 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.