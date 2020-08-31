Malatya çoştu - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Malatya çoştu

çoştu

Malatya çoştu

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen 'da şov devam ediyor.

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen 'da şov devam ediyor. Son olarak Peru 'nın yıldızı Cueva'ya imza attıran sarı-kırmızılılar, bonservisi 'de bulunan Josep Attamah için kulübüyle anlaşma sağladı. 26 yaşındaki oyuncuyla yapılacak görüşmede anlaşılması halinde Attamah, gelecek sezon sarı-kırmızılı forma için ter dökecek. kariyerine 2016'da 'de başlayan Ganalı orta saha, ardından Başakşehir'e transfer oldu. Daha sonra Çaykur 'ye giden Attamah, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Karagümrük'le 'e çıkma başarısı gösterdi. Attamah, geçen sezonu 33 maçta 3 asistle noktaladı.
  1. 31.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Malatya çoştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA