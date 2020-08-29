Kaleci Herrera 1 yıllık imza attı

Yeni Malatyaspor, anlaşmaya vardığı Arjantinli kaleci Guido Herrera ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Arjantin 1. Lig takımlarından Club Atletico Talleres forması giyen 28 yaşındaki kaleci, başkan Adil Gevrek ile bir araya gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı.