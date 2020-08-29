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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Kaleci Herrera 1 yıllık imza attı

Kaleci Herrera 1 yıllık imza attı

, anlaşmaya vardığı Arjantinli kaleci ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

, anlaşmaya vardığı Arjantinli kaleci ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Arjantin 1. Lig takımlarından Club Atletico Talleres forması giyen 28 yaşındaki kaleci, başkan Adil Gevrek ile bir araya gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı.

  1. 29.8.2020
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