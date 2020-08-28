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28 Ağustos 2020, Cuma
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Yeni Hafez’i aldı

Yeni Malatya Hafez’i aldı

Yeni , geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu ile yeniden anlaştı.

Yeni , geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu ile yeniden anlaştı. Sarı-kırmızılılar, 'ın Degla ekibinden 24 yaşındaki genç sol bekin bonservisini aldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Mısırlı futbolcu, geçen sezon ve formaları giydiği 28 maçta, 2 asist yaptı.
  1. 28.8.2020
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