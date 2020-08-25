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25 Ağustos 2020, Salı
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’a 5 oyuncu daha

Yeni Malatyaspor’a 5 oyuncu daha

Başkanı , çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkanı , çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Gevrek, "Transfer ettiğimiz 5 oyuncuya da güveniyorum. Tabii bunların yanına en az 4 ya da 5 oyuncu daha koymamız lazım. Hamza hocamızla oturup konuştuk. Transfer yapılması gereken mevkiler ve diğer konularla ilgili rapor aldık" diye konuştu.
  1. 25.8.2020
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