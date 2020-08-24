Lukoki'nin hedefi büyük
Y. Malatya'nın Kongolu transferi Lukoki, sarı-kırmızılılarda kendini göstererek büyük takımlara transfer olmak istediğini söyledi.
Y. Malatya'nın Kongolu transferi Lukoki, sarı-kırmızılılarda kendini göstererek büyük takımlara transfer olmak istediğini söyledi. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, "Hem Malatyaspor hem de benim planlarımız var. Ortak noktada buluştuğumuzu düşünüyorum. Bu yüzden seçtim" dedi.
HAMZAOĞLU TAKIMI BEĞENDİ
Y. Malatya'nın yeni hocası Hamza Hamzaoğlu ise, takımından memnun. Hamzaoğlu, "Oldukça istekli ve arzulu çalışıyorlar. Takım, umduğumuzdan daha iyi. Geçen sezonki olumsuz durumdan sonra oyuncularımız o süreci atlatmış görünüyor" değerlendirmesini yaptı.
- 24.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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