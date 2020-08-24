Lukoki'nin hedefi büyük

Y. Malatya'nın Kongolu transferi Lukoki, sarı-kırmızılılarda kendini göstererek büyük takımlara transfer olmak istediğini söyledi. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, "Hem Malatyaspor hem de benim planlarımız var. Ortak noktada buluştuğumuzu düşünüyorum. Bu yüzden seçtim" dedi.

HAMZAOĞLU TAKIMI BEĞENDİ

Y. Malatya'nın yeni hocası Hamza Hamzaoğlu ise, takımından memnun. Hamzaoğlu, "Oldukça istekli ve arzulu çalışıyorlar. Takım, umduğumuzdan daha iyi. Geçen sezonki olumsuz durumdan sonra oyuncularımız o süreci atlatmış görünüyor" değerlendirmesini yaptı.