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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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'nin hedefi büyük

Lukoki'nin hedefi büyük

Y. 'nın Kongolu transferi , sarı-kırmızılılarda kendini göstererek büyük takımlara olmak istediğini söyledi.

Y. 'nın Kongolu transferi , sarı-kırmızılılarda kendini göstererek büyük takımlara olmak istediğini söyledi. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, "Hem Malatyaspor hem de benim planlarımız var. Ortak noktada buluştuğumuzu düşünüyorum. Bu yüzden seçtim" dedi.

HAMZAOĞLU TAKIMI BEĞENDİ

Y. 'nın yeni hocası ise, takımından memnun. Hamzaoğlu, "Oldukça istekli ve arzulu çalışıyorlar. Takım, umduğumuzdan daha iyi. Geçen sezonki olumsuz durumdan sonra oyuncularımız o süreci atlatmış görünüyor" değerlendirmesini yaptı.

  1. 24.8.2020
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