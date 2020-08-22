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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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'ya Venezuelalı golcü

Malatya'ya Venezuelalı golcü

Y.Malatyaspor, forvet hattını İngiltere’den takviye edecek. Sarı-kırmızılılar, Watford’un 23 yaşındaki santrforu Penaranda’yla 1 yıl kiralık olarak anlaştı.

Transferde modelini uygulayan , Perulu Cueva, Arjantinli Herrera, Godoy ve Zuqui'nin ardından Venezuelalı santrfor Penaranda'yı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı- kırmızılılar, 'den düşen Watford'la kontratı 2023'te bitecek, geçen sezon kiralık olarak 'da Eupen'de oynayan 23 yaşındaki genç golcüyle kiralık anlaştı. Sağ ve sol kanatta da oynayabilen Penaranda; geçen sezon 7 maçta 1 gol attı. 1.86 boyundaki Venezuelalı santrfor, 16 kez de milli takımda boy gösterdi.
  1. 22.8.2020
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